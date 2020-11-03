، "الأرصاد": توقع هطول أمطار رعدية على 6 مناطق تشمل السواحل والمرتفعات ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة؛ تشمل السواحل منها، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الجوف والحدود الشمالية وحائل ومرتفعات: جازان، عسير، الباحة.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار