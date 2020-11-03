شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. 3 حالات يحق فيها للفرد استبدال واسترجاع المشتريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، اليوم الثلاثاء، عن 3 حالات يحق فيها للفرد استبدال واسترجاع المشتريات من المحلات أو المتاجر الإلكترونية.

وأوضح عبدالرحمن الحسين، أنه إذا كانت السلعة معيبة يحق للمستهلك استبدالها فورًا أو استرجاعها وأخذ ثمنها، كما أنه يجب توضيح سياسة الاستبدال والاسترجاع باللغة العربية بأسلوب واضح ومفهوم محددة الأيام والمدد المتاح فيها الاستبدال.

وقال متحدث التجارة، أنه يجب على كل محل تجاري أن يضع سياسة الاستبدال والاسترجاع في مكان واضح أو عند صناديق المحاسبة، فيما تختلف سياسة الاستبدال والاسترجاع من محل إلى آخر وذلك لتعزيز التنافسية بين المنشآت التجارية.