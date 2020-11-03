شكرا لمتابعة خبر عن طارق الحربي يستنكر تصريحات المالكي: لما المرأة تفوقت عليكم صارت للمتعة فقط! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رد الإعلامي طارق الحربي، على تصريحات الداعية علي المالكي، المهينة للمرأة، والتي قال فيها إن " المرأة للاستمتاع فقط " .
واعتبر الحربي تصريحات المالكي " مهينة " وتصنيفات شوهت نفسية أجيال، قائلا: " ما عاد يصير نسكت عليها " .
وسخر الحربي من المالكي، مستعرضا تصريحات سابقة له قال فيها إن هناك دراسة تقول أن هناك مادة في لحم البرجرغر تقتل الجينات المنوية الذكورية.
وخاطب الحربي الجهات المسؤولة باتخاذ اللازم بشأن هؤلاء الأشخاص الذين يهينون المرأة، مضيفا: " المرأة هي الأم وهي الطبيبة اللي تعالجكم وهي السفيرة على أي أساس تقول أن المرأة للاستمتاع، لما المرأة تفوقت عليكم صرت تقول إنها للاستمتاع، المرأ مرأة ولها حقوق " .
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