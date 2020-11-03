Simple App Locker جديد تطبيقات القفل على أندرويد

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يتضمن متجر جوجل بلاي الكثير من تطبيقات القفل، ومع ذلك، ليس هناك مشكلة في تجربة جديدها، Simple App Locker أحدث التطبيقات في هذا المجال، ولعل السبب الوحيد الذي يدفعك لتثبيه هو بساطته، فلا يتضمن أي شيء سوى ميزة القفل سواء عبر بصمة الإصبع أو رمز PIN.
بالتالي، يأتي تطبيق Simple App Locker بواجهة بسيطة للغاية، ولا يتطلب سوى إذن واحد فقط، ويرجى الأخذ بالاعتبار، وضع التطبيق في بعض الهواتف في قائمة تحسين البطارية البيضاء، وذلك من أجل العمل بسلاسة وبدون أي مشاكل.
أما فيما يخص إمكانية الاستخدام، فعبر واجهته الرئيسية، كل ما عليك فعله هو التمرير على الشريط بجانب كل تطبيق تريد إقفاله، وذلك طبعًا، بعد أن تقوم بتحديد كيفية القفل، سواء عبر الصمة أو عبر الرمز.
أخيرًا، السيء في هذا التطبيق أنه غير مجاني، ولتحميله عليك شرائه بسعر 0.99$، ومع ذلك، فهو لا يتضمّن أي إعلانات أو أي مشتريات داخلية.
تحميل تطبيق Simple App Locker .
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