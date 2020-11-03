آبل تعلن رسميًا عن حدث جديد في 10 نوفمبر الجاري

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أعلنت شركة آبل اليوم عن موعد مؤتمرها الجديد الذي طالته التسريبات منتصف أكتوبر الماضي والمفترض أن تكشف فيه عن أول ماك بمعالج ARM؛ حيث حمل الحدث عنوان “One More Thing” وسيحل في 10 نوفمبر الجاري.

الماك الجديد كما سبق وأعلنت صانعة الآيفون سيحمل معالج الشركة الخاص “Apple Silicon” المبني على معمارية ARM ليكون البديل عن معالجات إنتل التي طالما كانت هي أساس عتاد أجهزتها المختلفة، في سعي منها نحو إتمام خطتها الرامية للإكتفاء الذاتي.

بالعودة لعنوان الحدث الجديد “One More Thing” والذي يعني “شيئًا أخر” في تعبير طالما استخدمته الشركة الأمريكية لإضافة روح التشويق أثناء الكشف عن أجهزتها والحديث عن ميزاتها؛ وخصوصًا من قبل رئيسها التنفيذي الراحل ستيف جوبز حيث كان أخر استخدام لهذا التعبير عام 2017 وقت الإعلان عن آيفون ×.

ووفقًأ لنص الدعوة فإن الحدث سيقام الساعة 10 صباحًا بتوقيت الساحل الأمريكي أي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة،حيث من المتوقع أن يكون الماك بوك هو أول جهاز من الشركة بالمعالج الجديد في وقت تطمح الشركة إلى تحويل جميع خطوط إنتاجها من الحواسيب المكتبية والمحمولة واللوحيات لاستخدام رقاقة “Apple Silicon”.

في خطوة مشابهة لما فعلته سابقًا عام 2005 عندما انتقلت لرقاقات إنتل بحجة تقديم أداءً أعلى في الأجهزة مع المحافظة على استهلاك طاقة أقل والذي يبدو واضحًا اليوم مع بدئها تنفيذ الخطة ذاتها لكن باعتماد معمارية ARM.

وفي نفس السياق وعلى غرار الكشف عن جهاز الماك بالمعالج الجديد؛ يتوقع أن تطلق الشركة النسحة الجديد من نظام الماك “macOS 11 Big Sur” الذك كانت قد أعلنت عنه في مؤتمر المطورين WWDC2020.

Source tech-wd

