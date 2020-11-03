فيس بوك تختبر الوضع الليلي في تطبيقها الرسمي

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بعد أن وصل الوضع الليلي إلى نسخة الويب وقبلها نسخة لايت، اقترب موعد إطلاقها على تطبيق فيس بوك الرسمي حيث بدأت الشبكة الاجتماعية باختباره رسمياً.

كعادتها نشرت Jane Manchun Wong تغريدة تحوي مقطع فيديو تظهر أن فيس بوك تختبر علناً الوضع الليلي على نسخة الأندرويد و iOS أيضاً.

ولو كنت من المرشحين للاختبار فإن هناك زر خاص بالوضع الليلي يظهر في قسم الإعدادات والخصوصية من القائمة الجانبية، يمكنك تفعيله أو إلغاءه يدوياً، أو ترك الموضوع حسب إعدادات نظام التشغيل نفسه، فلو حددت في نظام التشغيل أن ينتقل ليلاً إلى الوضع الليلي فإن ذلك سيطبق على فيس بوك أيضاً.

بالطبع ما زال الاختبار في بداياته ولا نعرف الدول التي يدعمها أو نسبة المستخدمين، لكن جرت العادة أن يتم توسيعه تدريجياً على كافة المستخدمين خلال أسابيع إلى أشهر قليلة. Source tech-wd





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