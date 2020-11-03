الرياض.. الإطاحة بمواطنين ظهرا بمقطع فيديو يطلقان النار في الطرق العامة

ألقت شرطة الرياض القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يطلقان النار في الهواء داخل أحد الأحياء وفي الطرق العامة.

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنّه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله استعراض أشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من أسلحة بحوزتهم خلال سيرهم بمركباتهم بالطرق العامة، وداخل أحد أحياء شرق مدينة الرياض، مخالفين للأنظمة، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهات الأمنية من تحديد هوية مطلقي النار وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)، والقبض عليهما. بحسب «واس».

أشار إلى أنّه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.