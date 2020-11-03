تتويج الفائزين والفائزات بجائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة

رعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، مساء أمس، حفل إعلان وتتويج الفائزين والفائزات بجائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة ضمن ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة"، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز .

وبين رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة الدكتور أسامة بن صادق طيب، أن لجان التحكيم شكلت بعناية ممن لهم خبرات محلية وعالمية سابقة في تحكيم الجوائز ، حيث كانت كل مبادرة تقيم باستقلالية تامة وبما يرتقي لمكانة ااجائزة كحراك ثقافي وإبداعي بالمحافظة بمجالاتها الستة وتحفيز المبدعين واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي في المجالات المختلفة.

عقب ذلك اعتمد الأمير مشعل بن ماجد النتائج النهائية والفائزين للنسخه الثالثة من الجائزة. من ثم، عرض فيلم تعريفي عن جائزة جدة للإبداع، وبعد ذلك أعلنت المراكز الثلاثة الأولى للفائزين بمجالات الجائزة الستة، حيث توّج الأمير مشعل بن ماجد، المبادرات الفائزة بجائزة الإبداع في اللغة العربية "لغة القرآن"، وهي : مبادرة "القاعدة النورانية" والمقدّم من " شركة مجموعة الفرقان للتعليم وتقنية المعلومات " وذلك بالمركز الأول، ومبادرة " مركز التميّز البحثي في اللغة العربية والمقدمة من "جامعة الملك عبدالعزيز" بالمركز الثاني، ومبادرة "الأنامل الفصيحة - تعليم لغة القرآن للطلبة الصم في المرحلة الجامعية" والمقدّمة من "جامعة الملك عبدالعزيز" بالمركز الثالث.

كما توّج المبادرات الفائزة بجائزة الإبداع الحكومي وهي: مبادرة "تعزيز مكانة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في البيئة الجامعية" والمقدم من جامعة الملك عبدالعزيز بالمركز الأول ، ومبادرة "تحديد موقع تهريب كابل زيتي ٣٨٠ ك.ف والمقدمة من "الشركة السعودية للكهرباء" بالمركز الثاني، ومبادرة "الفحص الاستكشافي" المقدمة من "مديرية الشؤون الصحية بجدة" بالمركز الثالث. فيما توّج محافظ جدة المبادرات الفائزة بجائزة الإبداع الأمني وهي مبادرة "مجتمع واحد أمن واحد" وقدّمتها إدارة دوريات الأمن بجدة بالمركز الأول، ومبادرة "بادر لتحقيق السلامة في منزلك نحن معك" وقدمتها " الإدارة العامة للدفاع المدني بجدة" بالمركز الثاني. كما توّج محافظ جدة المبادرات الفائزة بجائزة الإبداع المجتمعي وهي: مبادرة "أطفال آمنون" وقدّمتها "جمعية الوداد الخيرية" بالمركز الأول ، ومبادرة "همم جميل" وقدمتها " شركة عبداللطيف جميل للتطوير التجاري" بالمركز الثاني، ومبادرة "مكتب الخدمات التطوعية" وقدّمها "مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز" بالمركز الثالث.

وعن إبداع رواد الأعمال، توّج الأمير مشعل بن ماجد مبادرة "منصة جليسة" بجائزة المركز الأول تلتها مبادرة "مسلسلات ممتعة هادفة للأطفال" بالمركز الثاني، فيما حققت مبادرة "تحالف أزير للاتصالات" المركز الثالث. أما إبداع الأفراد، فقد فازت مبادرة "عين ترعاها عين" والمقدمة من الدكتور محمد عبدالواسع قوقندي بالمركز الأول، تلتها مبادرة "دعم فرص الجذب السياحي الداخلي والخارجي" وقدمها ريان سحاحيري، وحلت في المرتبة الثالثة مبادرة "جدة تسمعكم" وقدمتها ملاك الحارثي على المركز الثالث.

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عقب ذلك، دشّن الأمير مشعل بن ماجد النسخة الرابعة من الجائزة والتي تهتم بالجانب الرقمي والتقني تماشيا مع رؤية 2030 .

ونوه الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز في تصريح صحفي بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الكبير لصروح العلم وللأساسات القوية التي نسير عليها، قائلا: إن كلمة ولي العهد بأننا نطمح للبعيد هي مثلنا فطالما نحن نطمح فلابد أن نفكر في المبدع وهو الذي يحلق بعيد فلذلك نقول لسمو ولي العهد "نحن نحلق معك ونبغى نتعدى الحدود".

وأضاف: وجدنا في جدة مجتمع قابل للتفكير بشكل متميز وكنا في أول سنة 300 مبادرة واليوم وصلنا فوق 1200 مبادرة، وهذه دلالة على أن الجائزة في عامها الثالث تطورت وتضاعفت مبادراتها. وعد جامعة الملك عبدالعزيز الجامعة الأم في جدة، وهي الحاضنة الكبيرة الأساسية لجائزة جدة للابداع بمشاركة جامعة جدة وجامعة عفت مع وجود مشاركات متعددة من الجامعات الأهلية في المحافظة، ولكن هذه الجامعات الثلاث هي الأساس وتجارب جامعة الملك عبدالعزيز غنية وكبيرة ونحاول أن يطلع عليها المجتمع ونبرز عملها القائم وجهودها المبذولة التي نفخر بها.

وقال محافظ جدة في ختام تصريحه: جائزة جدة للمبدعين والمبدعات ونتمنى مشاركة منهم أكبر بالأفكار ونحن مستعدون لدعم أفكارهم ودعم وإيجاد المبادرات من أسس رؤية المملكة 2030 المتميزة والعالم حاليا يتغير من مبادرة وكان لدينا ندوات لتعريف الشباب على يبدأ بمبادرات ونحن نؤسس لعمل كبير ونتمنى أن يكون العام القادم أكبر والشباب والشابات لديهم الهمة ونعول عليهم أن ينقلونا إلى المنطقة المتميزة.