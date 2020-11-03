، إعصار زيتا يكبد شركات التأمين الأمريكية 4.3 مليار دولار ،

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ذكرت شركة نماذج الكوارث كارين كلارك وشركاه، اليوم (الاثنين)، أن شركات التأمين تستعد لتلقي ضربة بنحو 4.3 مليار دولار من إعصار زيتا في الولايات المتحدة.
وبينت الشركة أن توقعات الخسارة تشمل الأضرار، التي لحقت بالممتلكات السكنية والتجارية والصناعية وكذلك السيارات، وفقاً لـ "رويترز".
وبشكل عام، ضرب إعصار زيتا تسع ولايات أمريكية، وسجلت أكبر خسائر في لويزيانا وميسيسيبي وجورجيا، وكان عام 2020 عاماً قياسياً بالنسبة للعواصف المحددة التي ضربت اليابسة.
وقتل ستة أشخاص على الأقل في جنوب شرق الولايات المتحدة، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من مليوني شخص الخميس الماضي؛ بعد أن ضرب إعصار زيتا ساحل الخليج وانتقل إلى الشمال الشرقي.
إعصار زيتا يكبد شركات التأمين الأمريكية 4.3 مليار دولارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-02
ذكرت شركة نماذج الكوارث كارين كلارك وشركاه، اليوم (الاثنين)، أن شركات التأمين تستعد لتلقي ضربة بنحو 4.3 مليار دولار من إعصار زيتا في الولايات المتحدة.
وبينت الشركة أن توقعات الخسارة تشمل الأضرار، التي لحقت بالممتلكات السكنية والتجارية والصناعية وكذلك السيارات، وفقاً لـ "رويترز".
وبشكل عام، ضرب إعصار زيتا تسع ولايات أمريكية، وسجلت أكبر خسائر في لويزيانا وميسيسيبي وجورجيا، وكان عام 2020 عاماً قياسياً بالنسبة للعواصف المحددة التي ضربت اليابسة.
وقتل ستة أشخاص على الأقل في جنوب شرق الولايات المتحدة، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من مليوني شخص الخميس الماضي؛ بعد أن ضرب إعصار زيتا ساحل الخليج وانتقل إلى الشمال الشرقي.
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
08:37 PM
تشمل أضرار الممتلكات السكنية والتجارية والصناعية
ذكرت شركة نماذج الكوارث كارين كلارك وشركاه، اليوم (الاثنين)، أن شركات التأمين تستعد لتلقي ضربة بنحو 4.3 مليار دولار من إعصار زيتا في الولايات المتحدة.
وبينت الشركة أن توقعات الخسارة تشمل الأضرار، التي لحقت بالممتلكات السكنية والتجارية والصناعية وكذلك السيارات، وفقاً لـ "رويترز".
وبشكل عام، ضرب إعصار زيتا تسع ولايات أمريكية، وسجلت أكبر خسائر في لويزيانا وميسيسيبي وجورجيا، وكان عام 2020 عاماً قياسياً بالنسبة للعواصف المحددة التي ضربت اليابسة.
وقتل ستة أشخاص على الأقل في جنوب شرق الولايات المتحدة، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من مليوني شخص الخميس الماضي؛ بعد أن ضرب إعصار زيتا ساحل الخليج وانتقل إلى الشمال الشرقي.
، إعصار زيتا يكبد شركات التأمين الأمريكية 4.3 مليار دولار ،
المصدر : الخليج 365
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