محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس أودى بحياة 47 مريضاً أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 5877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 81743 إصابة. وأوضحت الوزارة أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية. وأضافت أنها سجلت 47 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 913 حالة. وبينت الوزارة أن 1693 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حالياً بينهم 289 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي. فيروس كورونا الجديد حصيلة ثقيلة .. "كورونا" يصيب 5877 أردنياً جديداً وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-02 أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 5877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 81743 إصابة. وأوضحت الوزارة أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية. Advertisements وأضافت أنها سجلت 47 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 913 حالة. وبينت الوزارة أن 1693 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حالياً بينهم 289 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي. 02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 08:11 PM الفيروس أودى بحياة 47 مريضاً الفيروس أودى بحياة 47 مريضاً أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الاثنين)، بتسجيل 5877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 81743 إصابة. وأوضحت الوزارة أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية. وأضافت أنها سجلت 47 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 913 حالة. وبينت الوزارة أن 1693 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حالياً بينهم 289 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي. ، حصيلة ثقيلة .. "كورونا" يصيب 5877 أردنياً جديداً ،

المصدر : الخليج 365

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