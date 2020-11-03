شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: استمرار هطول الأمطار على الجوف وتبوك حتى المساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيها متقدمًا بشأن الحالة الجوية المتوقعة بعدة مناطق، اليوم الثلاثاء.
وأعلنت الهيئة في تنبيهها استمرار هطول الأمطار الرعدية على منطقتي الجوف وتبوك حتى الحادية عشر من مساء اليوم.
وأصدرت تنبيها بهطول أمطار رعدية على مكة المكرمة، والمدينة المنورة بدءا من ظهر اليوم وتستمر حتى المساء.
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