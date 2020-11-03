الأحوال المدنية تنفي تدشين هوية وطنية جديدة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على ما تم تداوله حول تدشين هوية وطنية جديدة بمثابة 8 بطاقات في بطاقة واحدة.
وأكدت الأحوال المدنية، أنه لا صحة لما يتم تداوله حول تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة.
وأهابت الجميع بأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.
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