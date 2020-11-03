شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية تنفي تدشين هوية وطنية جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على ما تم تداوله حول تدشين هوية وطنية جديدة بمثابة 8 بطاقات في بطاقة واحدة.

وأكدت الأحوال المدنية، أنه لا صحة لما يتم تداوله حول تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة.

وأهابت الجميع بأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.