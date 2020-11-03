شكرا لمتابعة خبر عن الشرطة تطيح بمطلقي النار في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه تم تحديد هوية مطلقي النار في الطرق العامة، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر.

وتم القبض عليهما، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

جاء ذلك على خلفية مقطع فيديو متداول استعرض فيه عدد من الأشخاص إطلاق أعيرة نارية في الهواء من خلال سيرهم بمركباتهم بالطرق العامة، وداخل أحد أحياء شرق مدينة الرياض، مخالفين للأنظمة.