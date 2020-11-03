الحملة لمقاطعة تركية مازالت مستمرة لإرادة الشعب

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الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا‬⁩ مستمرة بجهودكم واصراركم وعزيمتكم ولن يمنعنا عن ذلك محاولات التشيت المفضوحة. المقاطعة أبسط ما يمكن القيام به لردع العدو التركي والذين لن تنسينا الأيام محاولته استهداف بلادنا وجميع الدول العربية Advertisements





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