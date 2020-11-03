اخبار السعوديه

الحملة لمقاطعة تركية مازالت مستمرة لإرادة الشعب

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الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا‬⁩ مستمرة بجهودكم واصراركم وعزيمتكم ولن يمنعنا عن ذلك محاولات التشيت المفضوحة.

المقاطعة أبسط ما يمكن القيام به لردع العدو التركي والذين لن تنسينا الأيام محاولته استهداف بلادنا وجميع الدول العربية

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