السعودية اليوم / البرازيل تسجل 179 حالة وفاة بفيروس كورونا



موسكو 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 2 نوفمبر 2020 م واس

سجلت البرازيل خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 8501 إصابة جديدة بفيروس

وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا.

// انتهى //

03:47ت م

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موسكو 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 2 نوفمبر 2020 م واسسجلت البرازيل خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 8501 إصابة جديدة بفيروس كورونا و179 حالة وفاة ​, وفق ما أعلنت الصحة البرازيلية اليوم.وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا.// انتهى //03:47ت م0293

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