السعودية اليوم / "الأرصاد" : استمرار الحالة أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 2 نوفمبر 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت أمطارا خفيفة وتدن في مدى الرؤية ، على محافظات العلا والعيص وخيبر .

وبينت الإدارة أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

//انتهى//

03:36ت م

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