السعودية اليوم / مصر تسجل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة



القاهرة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 2 نوفمبر 2020 م واس

سجلت 189 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، بتعافي 97 مصاباً بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 99652 حالةً.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 107925 حالةً، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6291 حالة وفاة.

// انتهى //

01:18ت م

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القاهرة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 2 نوفمبر 2020 م واسسجلت 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 13 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، بتعافي 97 مصاباً بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 99652 حالةً.وأشار مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 107925 حالةً، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6291 حالة وفاة.// انتهى //01:18ت م0287

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