السعودية اليوم / هجوم مسلّح في فيينا يستهدف ستة مواقع ويسفر عن قتيلين أحدهما مشتبه به



فيينا 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 2 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت الشرطة النمساوية أنّ مسلّحين أطلقوا النار في ستّة مواقع مختلفة في وسط العاصمة فيينا، في هجوم أسفر عن قتيلين بينهما أحد منفّذي الهجوم.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر : إنّه حصل إطلاق نار في ستّة مواقع، وقد توفي شخص واحد وأصيب آخرون بجروح، مشيرة إلى أنّ عناصر الشرطة أطلقوا النار على مشتبه به وأردوه قتيلاً.

وأضافت أنّ الهجوم شارك فيه عدداً من المسلّحين ببنادق.

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