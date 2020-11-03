السعودية اليوم / فرنسا تسجل 52518 إصابة جديدة بكورونا مع تواصل ارتفاع أعداد المصابين بالعناية المركزة



باريس 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 2 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت فرنسا 52518 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا إلى تسجيل 418 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 37435 حالةً منذ بدء تفشي الجائحة على الأراضي الفرنسية.

هذا ويتواصل منذ عدة أسابيع ارتفاع أعداد المصابين في العناية المركزة ليصل إلى 2678 خلال الأيام السبعة الأخيرة من أصل 176383 مصاباً دخلوا المستشفيات.

يذكر أن السلطات الفرنسية فرضت يوم الجمعة الماضي حجراً صحياً على كامل البلاد لمكافحة التفشي السريع للجائحة.

// انتهى //

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باريس 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 2 نوفمبر 2020 م واسسجّلت فرنسا 52518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون 446 ألفاً و433 حالةً.وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا إلى تسجيل 418 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 37435 حالةً منذ بدء تفشي الجائحة على الأراضي الفرنسية.هذا ويتواصل منذ عدة أسابيع ارتفاع أعداد المصابين في العناية المركزة ليصل إلى 2678 خلال الأيام السبعة الأخيرة من أصل 176383 مصاباً دخلوا المستشفيات.يذكر أن السلطات الفرنسية فرضت يوم الجمعة الماضي حجراً صحياً على كامل البلاد لمكافحة التفشي السريع للجائحة.// انتهى //00:33ت م0279

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