السعودية اليوم / محافظ العيدابي يتفقد عدداً من المشروعات التعليمية بالمحافظة



العيدابي 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

تفقد محافظ العيدابي عبد الله بن محمد الظافري اليوم، عدداً من المشروعات والمجمعات التعليمية التابعة لمكتب تعليم العيدابي التابع لإدارة تعليم صبيا، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي تشمل مختلف المرافق والمشروعات التنموية.

وشملت الجولة التفقدية عدداً من المشروعات المنجزة، مستمعاً لشرح من مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي عن المشروعات الجارية وعمليات التأهيل المنجزة والترميم ونسب الإنجاز والصيانة التشغيلية لدى مكاتب التعليم وصيانة المباني التعليمية ومباني الإدارة، مشيراً إلى أن مشروع مدرسة قاع قصي الذي تبلغ تكلفته 6.500.000 ستسهم في خدمة 300 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية كانت في مباني مستأجرة، ، وسيستفيد منه 422 طالباً.

بعد ذلك, قدّم مدير مكتب تعليم العيدابي يحيى غفالي، إيجازاً عن الحالة العامة لمنصة مدرستي بالمكتب، ونسب دخول المستفيدين من الطلاب والمعلمين والمشرفين وأولياء الأمور، وعدد مدارس البنين والبنات بالمكتب، وإحصاءات عامة عن الكادر التعليمي والإداري، ونسب دخول

بدوره أكد المحافظ أهمية توفر المباني التعليمية الحكومية المتكاملة، لما تمثله من ركيزة مهمة في الأداء التعليمي والتربوي من خلال قدرتها على الوفاء بمتطلبات العملية التعليمية الناجحة، كونها من أهم وسائل الجذب المدرسي للطلاب والطالبات التي تساعدهم على التفوق الدراسي وتحقيق السلامة لمنسوبيها من الطلاب والطالبات ومعلميهم.

// انتهى //

23:51ت م

0277



العيدابي 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واستفقد محافظ العيدابي عبد الله بن محمد الظافري اليوم، عدداً من المشروعات والمجمعات التعليمية التابعة لمكتب تعليم العيدابي التابع لإدارة تعليم صبيا، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي تشمل مختلف المرافق والمشروعات التنموية.وشملت الجولة التفقدية عدداً من المشروعات المنجزة، مستمعاً لشرح من مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي عن المشروعات الجارية وعمليات التأهيل المنجزة والترميم ونسب الإنجاز والصيانة التشغيلية لدى مكاتب التعليم وصيانة المباني التعليمية ومباني الإدارة، مشيراً إلى أن مشروع مدرسة قاع قصي الذي تبلغ تكلفته 6.500.000 ستسهم في خدمة 300 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية كانت في مباني مستأجرة، ، وسيستفيد منه 422 طالباً.بعد ذلك, قدّم مدير مكتب تعليم العيدابي يحيى غفالي، إيجازاً عن الحالة العامة لمنصة مدرستي بالمكتب، ونسب دخول المستفيدين من الطلاب والمعلمين والمشرفين وأولياء الأمور، وعدد مدارس البنين والبنات بالمكتب، وإحصاءات عامة عن الكادر التعليمي والإداري، ونسب دخول منصة مدرستي التي وصلت 79 %، والإجراءات المتخذة لمعالجة الفاقد الضئيل لدى الطلاب.بدوره أكد المحافظ أهمية توفر المباني التعليمية الحكومية المتكاملة، لما تمثله من ركيزة مهمة في الأداء التعليمي والتربوي من خلال قدرتها على الوفاء بمتطلبات العملية التعليمية الناجحة، كونها من أهم وسائل الجذب المدرسي للطلاب والطالبات التي تساعدهم على التفوق الدراسي وتحقيق السلامة لمنسوبيها من الطلاب والطالبات ومعلميهم.// انتهى //23:51ت م0277

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ العيدابي يتفقد عدداً من المشروعات التعليمية بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.