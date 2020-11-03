السعودية اليوم / رئيس بلدية الدرب يتفقد مشروع المنتزه العام بالمحافظة



الدرب 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

تفقد رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس عبدالمجيد مذكور اليوم، سير العمل في مشروع منتزه الدرب العام الجاري تنفيذه ، وذلك ضمن الجولات التفقدية لمتابعة سير العمل بمختلف المشاريع البلدية الجاري تنفيذها.

واطلع المهندس مذكور على نسبة الإنجاز في المشروع الذي يقع على مساحة تقدر بحوالي 81759 متراً مربعاً ويحوي، عددًا من المرافق، منها ممشى رياضي بطولٍ يصل إلى 1600 متر طولي، ومجرى مائي ونوافير بطول 800 متر طولي، وممشى للدرجات وذوي الاحتياجات الخاصة بطول 1600 متر طولي، بالإضافة إلى مطل وشلال ومناطق خضراء، وموقع للاحتفالات، ومواقع مخصصة لألعاب الأطفال.

ويضم المشروع، عدداً من المواقع السياحية الاستثمارية التي طُرحت للمستثمرين، ومنها مدينة مائية بمساحة 35000 متر مربع ، ومنطقه مخصصة لركوب الخيل بمساحه 10000 متر مربع، ومواقع مخصصة للمطاعم.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة في ختام جولته، أن بلدية الدرب تعمل جاهده لتطوير وتنوع مشروعاتها البلدية بالمحافظة والقرى التابعة لها، مؤكداً استمرار الجولات التفقدية لمتابعة الأعمال الميدانية والمشروعات الجاري تنفيذها.

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23:48ت م

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