شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 مدنيين بقصف حوثي شمال وشرق تعز والان مع التفاصيل

إصابة 7 مدنيين بقصف حوثي شمال وشرق تعز الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 أصيب سبعة مدنيين، بينهم نساء، الإثنين، نتيجة قصف عنيف شنته مليشيات الحوثي، على الأحياء السكنية شمال وشرق مدينة تعز، جنوبي غرب البلاد.

وقالت مصادر محلية ان المليشيات الحوثية قصفت بالدبابات والمدافع، أحياء الجمهوري، والكمب، والثورة، شرقي مدينة تعز. Advertisements وأضاف المصدر ان استهدفت بقذائف الهاون والرشاشات، الأحياء السكنية في منطقتي عصيفرة، ووداي القاضي، شمال مدينة تعز. واوضح المصدر ان القصف أسفر عن إصابة سبعه مدنيين، من بينهم، إصابة معلمة قرآن كريم واثنتين من طالباتها جراء قصف حوثي لمسجد الشافعي بمنطقة وادي القاضي.

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