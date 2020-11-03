216 فرقة تطوعية تقدم الإسعافات الأولية لقاصدي المسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت فرق التطوع الإسعافي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة 257 بلاغا في المسجد النبوي والساحات خلال النصف الأول من ربيع الأول الحالي، ضمن الأعمال والخدمات الميدانية المقدمة للعناية بقاصدي المسجد النبوي الشريف. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالمدينة المنورة خالد السهلي أنه جرى التعامل مع 243 حالة بشكل مباشر، فيما جرى نقل 86 حالة إسعافية إلى الفرق الإسعافية في المسجد النبوي والمراكز الصحية المحيطة بالمسجد لتلقي العناية الطبية اللازمة. وأفاد بأن فرق التطوع الإسعافي التابعة للهلال الأحمر بالمدينة المنورة تبلغ 216 فرقة تضم 1744 كادرا، منهم 1191 متطوعا، و553 متطوعة يقدمون الخدمات وفق الإجراءات الاحترازية، ومهام الفرز والعمل الإسعافي الميداني. وأفاد بأن فرق التطوع الإسعافي التابعة للهلال الأحمر بالمدينة المنورة تبلغ 216 فرقة تضم 1744 كادرا، منهم 1191 متطوعا، و553 متطوعة يقدمون الخدمات وفق الإجراءات الاحترازية، ومهام الفرز والعمل الإسعافي الميداني.

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