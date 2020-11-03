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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمات اجتماعية وإنسانية للمعتمرين داخل المسجد الحرام خلال المرحلة الثالثة للعمرة، وذلك عبر حملة «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5»، التي تتضمن تكثيف البرامج والأنشطة الهادفة إلى تحقيق أعلى معايير السلامة والوقاية للمعتمرين أثناء أداء العبادات والنسك، وإعانتهم على تأديتها بكل يسر وسهولة. وتوزع خلال الحملة المظلات على المعتمرين بالمطاف، وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تراعي الحملة تطبيقها عند تقديم خدماتها داخل المسجد الحرام. وتسعى الرئاسة من خلال الحملة إلى توعية المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد للوقاية من فايروس وتسعى الرئاسة من خلال الحملة إلى توعية المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد للوقاية من فايروس كورونا ، وتقديم المتطلبات الصحية كالكمامات والمعقمات وغيرها من وسائل مكافحة العدوى والأوبئة المتخذة داخل الحرم المكي.

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