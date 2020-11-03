شكرا لقرائتكم خبر 3000 صيانة دورية لـ3 آلاف دولاب للمصاحف بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشرف إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام على العناية بنحو 3000 دولاب للمصاحف بالمسجد الحرام، حيث يتم تلميعها وتطهيرها وعمل الصيانة اللازمة لها بشكل دوري من خلال فريق عمل من المشرفين وعدد من العمالة المدربة على ذلك.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر الودعاني أنه ضمن عمل الإدارة الإشراف على صيانة وتنظيف وتطهير وتلميع الدواليب الخاصة بالمصاحف بالمسجد الحرام، والتأكد من أن تكون معقمة ونظيفة على الدوام حرصا من الرئاسة على توفير بيئة نقية تعين قاصدي البيت الحرام على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد على أن المواد المستخدمة في تلميع الدواليب مواد طبيعية ذات خصائص ومميزات متوافقة مع المعاير الصحية المتبعة في مواد تطهير الحرم المكي الشريف، حيث يتم استخدام مواد صديقة للبيئة وتضمن لمعان الدواليب لوقت أطول بالإضافة إلى مقاومتها للعوامل الطبيعية.

من جهة ثانية وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اليوم بزيادة عدد الإصدارات للمجمع هذا العام إلى 18.150.000 نسخة من مختلف الإصدارات والأحجام وتراجم معاني كلمات المصحف الشريف، وكذلك الانتهاء من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي على منصة ماك في غضون ثلاثة أشهر.

ويستخدم التطبيق للاستشهاد بالآيات القرآنية على نحو مطابق لخط المصحف وإدراجها في أعمال النشر المكتبي على اختلافها، ويدعم إدراج الآيات القرآنية مباشرة في برامج تحرير النصوص الاحترافية التي تستخدمها دور النشر، إذ تكمن أهمية التطبيق في أن النص القرآني المستخدم فيه مراجع ومعتمد من قبل جهة مرجعية موثوقة وهي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.