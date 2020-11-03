روبوت ذكي يعقم 600 م2 من مساحة الحرم المكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسهم الروبوت الذكي في تعقيم 600 م2 من مساحة المسجد الحرام في مرة واحدة، إذ يعد أحدث أجهزة التعقيم التي تستخدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة. ويعمل الروبوت بنظام الذكاء ‏الاصطناعي وأوضح مدير الإدارة حسن السويهري أن الروبو يستخدم في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، ويمكن التحكم به عبر نظام آلي مبرمج على خريطة مجهزة ومعدة مسبقا. الروبوت الذكي: يحتوي على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي

سعته 23.8 لترا

2 لتر بالساعة مقدار حجم الرش

يقضي على ‏البكتيريا

يحمل كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط

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