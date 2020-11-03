شكرا لقرائتكم خبر 3 فئات لتصنيف فنادق إسكان المعتمرين في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صنفت الفنادق المعنية بإسكان المعتمرين في العاصمة المقدسة إلى ثلاث فئات، بحسب قربها من المنطقة المركزية حول المسجد الحرام.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن تصنيف الفنادق مبني على القرب والبعد من المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، لافتة إلى أنه إذا كانت هناك فنادق خمسة نجوم ولكنها بعيدة عن المنطقة المركزية وليس فيها بعض الخدمات الأخرى، فإنها تصنف عند المعتمر حين يشتري الباقة بأنها فئة ضيافة وليس الممتاز، كذلك الحال لو كانت أبعد من ذلك.

وأضافت الوزارة بأن خدمات الإعاشة تقدم مباشرة للمعتمرين من خلال سكنهم في الفنادق بالثلاثة الأيام الأولى، وذلك لا يمنع بأن تقدم خدمات الإعاشة من مزودي خدمة الإعاشة، بمعنى أنه يتم التعاقد معهم بعد الأيام الثلاثة الأولى الخاصة بالعزل والتي يقيمون فيها بمساكنهم.

ولفتت إلى أنه جرى تقسيم وسائل النقل المعنية بنقل الزوار والمعتمرين إلى ثلاث فئات (الممتاز والضيافة والاقتصادي) وأن الفرق بين هذه الفئات في الخدمة المزودة التي تقدم للمعتمرين من خلال النقل الترددي بين الصلوات والمزارات وخدمة الوجبات أثناء الرحلات.

فئات فنادق إسكان المعتمرين:

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(الممتاز) 5 نجوم

يبعد عن الحرم 1 كلم كحد أقصى

برنامج خاص للترحيب وال

استقبال عند الفندق

(الضيافة) 4 نجوم فأكثر

يبعد عن الحرم 2 كلم كحد أقصى

برنامج خاص للترحيب والاستقبال عند الفندق

( الاقتصادي) 3 نجوم فأكثر

يبعد عن الحرم 3 كلم كحد أقصى

فئات وسائل نقل المعتمرين:

(النقل الاقتصادي)

نقل المعتمرين من المنفذ إلى المنفذ

وسائل نقل مؤهلة ومرخصة

تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

( الضيافة )

نقل المعتمرين من المنفذ إلى المنفذ

وسائل نقل مؤهلة ومرخصة

خدمة الترددي للصلوات والمزارات

تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

( الممتاز )