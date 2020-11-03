كاميرات لرصد حرارة المعتمرين بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مداخل المسجد الحرام كاميرات حرارية، لرصد درجات الحرارة للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام. وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري أن الإدارة تكثف جهودها لتنفيذ خطتها خلال المرحلة الثالثة لأداء العمرة، حيث نفذت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بزيادة أعداد الكاميرات الحرارية والمسارات عند مداخل المسجد الحرام لتحقيق التباعد والتسهيل على رواد بيت الله. مزايا الكاميرات الحرارية: آلية التعامل مع الألوان

ترصد درجة حرارة الجسم

تبعد بحد أقصى 6 أمتار عن مرتادي الحرم

عالية الدقة

تميز الزائر الذي تظهر لديه حرارة مرتفعة

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