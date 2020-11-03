شكرا لقرائتكم خبر حجر وقائي 3 أيام لزوار المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخضع الزائر للمدينة المنورة فور وصوله إلى فترة حجر وقائية لمدة ثلاثة أيام، يجري خلالها تأمين المتطلبات المتعلقة بالإعاشة داخل المساكن المرخصة تنفيذا للإجراءات الطبية الوقائية المعمول بها احترازيا، بعدها يمكنه الانتقال لأداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف، والروضة الشريفة، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى، صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه، رضوان الله عليهما.

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي حرص الجهات المعنية في المدينة المنورة على تنفيذ أعلى معايير الخدمة الميدانية والتعليمات الوقائية والصحية اللازمة، التي هيأتها الحكومة الرشيدة في محاور الاستقبال والإسكان والتوعية والانتقال والمغادرة مع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة لعودة العمرة والزيارة في الحرمين الشريفين.

وقال البيجاوي: فيما نتوقع وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن للمدينة المنورة خلال الأيام المقبلة بادرت الجهات ذات العلاقة في منطقة المدينة المنورة بتهيئة التدابير اللازمة للعناية بالزائرين فور وصولهم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وفق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تلتزم الجهات بتنفيذها بشكل دقيق، والهادفة في المقام الأول إلى العناية بصحة الجميع وسلامتهم.

وبين أن كل هذه الأعمال تتم بتنسيق عال بين جميع الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الحج والعمرة، والجهات الصحية، والأمنية، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بواسطة كوادر مؤهلة لخدمة المصلين والزائرين ومن ثم عودتهم إلى بلدانهم سالمين.