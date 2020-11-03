شكرا لقرائتكم خبر 11 مخالفة على أفران تميس بحي العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت بلدية العمرة الفرعية الجولات الرقابية على أفران التميس، أسفرت عن ضبط 11 مخالفة صحية و7 ملاحظات على المواقع وتجهيزاتها، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالفين.

من جهة ثانية تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية جولاتها الميدانية الرقابية على المباني «تحت الإنشاء» ضمن نطاق البلدية.

وأسفرت جولات بلدية الشرائع الفرعية عن زيارة 30 موقعا للتأكد من اشتراطات البناء، وجرى إلزام ملاكها بإزالة المخلفات من الساحات المحيطة بها، وتنظيف المنطقة بالكامل، وتوفير حاويات خاصة لجمع مخلفات البناء، مؤكدة المتابعة المستمرة من مراقبي البلدية للمخططات السكنية، ومنع رمي مخلفات البناء فيها وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين.

من جانب آخر نفذت الأمانة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية حملة على المواقع التي يوجد فيها المخالفون الذين امتهنوا غسيل السيارات بالشوارع العامة بالقرب من المراكز التجارية والمجمعات بالمنطقة، أسفرت عن مصادرة وإتلاف 40 قطعة من الأدوات والبراميل المستخدمة في عملية الغسيل.