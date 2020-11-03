شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الإدارة العامة للأحوال المدنية، عدم صحة تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة. وقالت عبر "تويتر":" ‏لاصحة لما يتم تداوله حول تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة، ونأمل من الجميع أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة تدشين بطاقة هوية وطنية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.