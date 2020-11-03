شكرا لقرائتكم خبر عن أبراج «اتصال وإنترنت» بأحياء غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

تفاعلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مع ما نشرته ”الخليج 365”، يوم السبت الموافق 16 صفر 1442هـ، تحت عنوان «تعذر الاتصال بالشبكة... شعار أحياء غرب الدمام»، ووجهت جميع الشركات المشغلة بتوفير أبراج للاتصال والإنترنت في تلك الأحياء المتضررة.

جولة ميدانية

وتابعت ”الخليج 365” ميدانيا تنفيذ القرار، ورصدت في جولة لها الأسبوع الماضي الانتهاء من بناء برج للاتصال والإنترنت في الحي التاسع بضاحية الملك فهد بغرب الدمام، والبدء في تشييد برج للاتصال وخدمة الإنترنت في الحي العاشر بنفس الضاحية، والشروع في تسليم برج للاتصال والإنترنت في حي الأمانة بغرب الدمام.

متطلبات الحياةوأشاد عدد من المواطنين بسرعة تجاوب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتوجيه الشركات المشغلة للاتصال والإنترنت ببناء الأبراج في وقت وجيز، وطالبوا الهيئة بالتوجيه في عدم اقتصار تلك الأبراج على مشغل واحد، بل وضع جميع المشغلات في تلك الأبراج، فيما امتعض آخرون يسكنون في أحياء «العروبة وهجر والشعلة» بغرب الدمام، بعدم تفاعل الهيئة معهم وتوفير أبراج اتصال لتساعدهم في تحقيق الحياة الكريمة ودخول أبنائهم على منصات التعليم عن بعد بشكل مستمر، ولكي يستطيع المواطن مواصلة أعماله ومتطلباته الحياتية.

حلول عاجلة

وعبر المواطن عبدالله الحارثي، عن فرحته الغامرة بعد بناء برج للاتصال في الحي التاسع بضاحية الملك فهد بغرب الدمام، بقوله أشكر صحيفة ”الخليج 365” على نقل صوت أبناء الحي وشرح معاناتهم للجهات الحكومية والشكر موصول لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على سرعة التجاوب وتوفير الحلول العاجلة والسريعة، التي تساعدنا في استكمال خطة تعليم أبنائنا، وأشار إلى أن البرج يختص بشركة واحدة، ويأمل أن تتوافر جميع مشغلات الاتصال في ذلك البرج.

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ألياف ضوئية

وقال المواطن أحمد الخثعمي: نشكر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات على الاستجابة لمتطلبات المواطنين في أحياء غرب الدمام وتوفير أبراج للاتصال، ونناشده بحث المشغلين وبشكل عاجل بربط الأحياء بشبكة الألياف الضوئية.

كثافة سكانية

وطالب المواطن محمد الشهري بعدم الاقتصار على تلك الأبراج، لا سيما اكتظاظ الحي بالسكان مما يؤدي إلى انقطاع الاتصال وبطء سرعة الإنترنت، مشيرا إلى أن توفير الألياف الضوئية سيساهم في تقليل الضغط على تلك الأبراج.

ضعف الشبكة

وناشد المواطن حسن آل بريك الهيئة، بسرعة توفير أبراج اتصال في حي العروبة الشمالي والجنوبي أسوة بأحياء غرب الدمام الأخرى، مشيرا إلى أنهم يعانون من تعذر الاتصال داخل منازلهم وضعف شبكة الإنترنت، وقال: بعدما أشير إلى معاناتنا بضعف الشبكة وانقطاع الإنترنت عبر صحيفة ”الخليج 365”، حضرت شركتان للاتصال وقامتا بقياس سرعة الإنترنت والشبكة، وأفادتا بضرورة توفير أبراج اتصال، مضيفا إنه لم يتم بناء البرج حتى هذه اللحظة.