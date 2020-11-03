شكرا لقرائتكم خبر عن 48 إدانة في «وفيات الأخطاء الطبية» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئات الصحية الشرعية في المنطقة الشرقية، 48 قرار إدانة في قضايا الوفاة نتيجة الأخطاء الطبية، من جملة 107 قضايا باشرتها «الهيئة» خلال العام الماضي، وفقا لتقرير إحصائي حديث.

وأبلغ مصدر مطلع ”الخليج 365” أن الهيئة الصحية الشرعية في الشرقية باشرت 90 قضية في وفيات الأخطاء الطبية، وأصدرت 44 قرار إدانة بنسبة تشكل 49 %، فيما قضت بالبراءة في 46 قضية أخرى بنسبة 51%.

وبين «المصدر» أن الهيئة الصحية الشرعية في محافظة الأحساء باشرت 17 قضية في وفيات الأخطاء الطبية، واتخذت 4 قرارات إدانة بنسبة 24 %، فيما قضت بالبراءة في 13 أخرى بنسبة 76 %.

القرارات الصادرة

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وكانت ”الخليج 365” نشرت مؤخرا عن تسجيل 9305 أخطاء طبية بالمناطق أحيلت إلى الهيئات الطبية الشرعية خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد القرارات الصادرة من قبلها 3920 قرارا.

وبلغ إجمالي قضايا الأخطاء الطبية بـ «صحة الشرقية»، التي احيلت إلى الهيئة الطبية 1546 منها 931 قضية مرحلة من العام قبل الماضي، فيما بلغت جلسات إصدار قرارات الهيئة الطبية الشرعية 5.8 جلسة لكل قرار.

عدد الجلسات

وبلغت الجلسات القضائية للنظر في قضايا الأخطاء الطبية 1319، صدر فيها 227 قرارا، بينما بلغت القضايا المحالة إلى الهيئة الطبية الشرعية بالأحساء 288، منها 67 قضية مرحلة من العام الذي قبله، فيما بلغت جلسات إصدار قرارات الهيئة الطبية الشرعية 1.7 جلسة لكل قرار. بلغ عدد الجلسات القضائية للنظر في قضايا الأخطاء الطبية بالأحساء 181، صدر فيها 107 قرارات.