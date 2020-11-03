شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الأحساء».. مشكلات مزمنة وحضور «باهت» والان نبدء بالتفاصيل

رغم الصلاحيات الكبيرة الممنوحة لها في التقرير والمتابعة لأعمال البلديات، إلا أن المجالس البلدية في المنطقة الشرقية، لم تحظَ بثقة المستفيدين بعد، خاصةً في ظل المطالب المتكررة بمشروعات نوعية في المحافظات والمدن، ومشاركة المواطنين في المناقشات عبر التواصل المباشر مع الأعضاء، وفق اجتماعات دورية، إضافةً إلى بحث مشكلاتهم على أرض الواقع، وتكثيف المتابعة والرقابة على أداء البلديات؛ للنهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها.

”الخليج 365” تفتح ملف المجالس في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ لاستطلاع آراء المواطنين والمقيمين حول أدائها، ورصد تطلعاتهم التي ينشدون تحقيقها خلال الفترة المقبلة، وكذلك مدى رضاهم عما تحقق من إنجازات ومشروعات خلال الفترة الماضية من عمر المجالس.

وشكا عدد من أهالي بلدات محافظة الأحساء، من نقص الخدمات الأساسية والهامة بشكل كبير، مشيرين إلى أنهم تقدموا بالعديد من الطلبات والمقترحات للمجلس البلدي، دون أي تحرك فعلي لحل أزماتهم.

وبينوا لـ«اليوم»، أن الكثير من الأحياء تفتقر إلى خدمات هامة وحيوية، من بينها الطرق والإنارة، فضلا عن انعدام النظافة وقلة الحدائق والمتنزهات، إضافة إلى المشكلة الأكبر التي تواجههم سنويا وهي السيول والأمطار، مشيرين إلى عدم وجود أي دور للمجالس البلدية، بحسب قولهم، إزاء تلك الملفات.

أزمة في «سفلتة» وصيانة الشوارع

أكد المواطن أحمد العثمان، من سكان الطريبيل، أن قريته تفتقد العديد من الخدمات الأساسية، مطالبا أعضاء المجلس البلدي بتحقيق الحد الأدنى من المتطلبات الخدمية، التي يفتقدها المجتمع.

وأوضح أن من بين المشكلات التي تعاني منها البلدة، توقف العمل في سفلتة الطريق الممتد من مدرسة البنين إلى عمق القرية باتجاه الشمال، مبديا تعجبه من البدء في العمل دون استكماله، والاكتفاء بالإنارة فقط.

وبين أن هذا الطريق حيوي، وتركه دون سفلتة يثير الأتربة والغبار، بينما يتحول في موسم الأمطار إلى «وحل» يصعب المشي فيه، مطالبا المجلس البلدي والبلدية بالتحرك سريعا وبشكل جاد لحل هذه الأزمة.

وأضاف «العثمان» إن هناك طريقا داخليا يحتاج إلى إعادة سفلتته من جديد، بعد تهالكه، مشيرا إلى أن الطريق يمثل شريانا رئيسيا ويشهد حركة مرورية عالية لأنه المنفذ الوحيد لوسط القرية. وشدد على أهمية اهتمام المسؤولين الذي يحملون أمانة كبيرة وهي خدمة المواطن والوطن، وهم مسؤولون أمام الله.

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السيول تغمر المنازل والأحياء

بين المواطن إبراهيم الخليفة، من بلدة التويثير، أن الأهالي على موعد مع مشكلة سنوية، في موسم الأمطار والسيول، التي تندفع بقوة من الجبل الملاصق لأحياء البلدة القديمة، وهو ما يتسبب في غمر الأحياء بالمياه ودخولها إلى المنازل، مشيرا إلى أن المجلس البلدي يكتفي بالزيارات الميدانية، لكن دون أي حلول لمنع السيول من جريانها نحو البيوت خصوصا وأن الضرر يلحق البيوت المجاورة للجبل بشكل مباشر.

وطالب المجلس البلدي، بمواجهة الأزمة، ولو من خلال حلول مؤقتة لرفع الضرر، لحين استحداث مشروع خاص لدرء السيول وإنهاء المعاناة من جذورها.