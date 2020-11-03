شكرا لقرائتكم خبر عن حلول عاجلة لـ«تكدس الشاحنات» في الطرق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

أشاد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية والمستثمر في القطاع اللوجستي بندر الجابري، بمخرجات اجتماع لجنة السلامة المرورية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية، أمس، فيما يتعلق بانخفاض عدد الحوادث الجسيمة والإصابات.

وأوضح الجابري أن أوقات منع دخول الشاحنات وحجزها، يستهدف سلامة سالكي الطريق، وتحسين المشهد الحضري للمدن وتنظيمها، وفي المقابل اصطدم هذا التنظيم بعدم توفر بنية تحتية تتناسب مع التنظيم، ما أدى إلى نتيجة عكسية.

ونوه بأن هناك عدة حلول عاجلة وسريعة، تساعد في تخفيف حدة ازدحام الشاحنات في الطرق الرئيسية بالمنطقة، وهو فتح طريق ميناء الملك عبدالعزيز لطريق أبو حدرية - الجبيل، وطريق ميناء الملك عبدالعزيز - بقيق - الأحساء، كذلك طريق الصناعية الثانية، لمدة 24 ساعة للشاحنات، وعدم تقنين دخولها.

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وأشار إلى ضرورة استمرار إغلاق طريق الظهران - الجبيل، وعدم حجز الشاحنات السالكة من طريق ميناء الملك عبدالعزيز باتجاه الرياض، وكذلك من طريق الميناء لمحافظة الأحساء.

وأكد الجابري أهمية تفعيل أجهزة تتبع الشاحنات من قبل الهيئة العامة للنقل بهدف تنظيم الدخول والخروج وفق المواعيد المجدولة، مطالبا بعدم حجز الشاحنات القادمة من الكويت، والمتجهة إلى البحرين والإمارات، بل العمل على مرور تلك الشاحنات، وعدم تكدسها.

واقترح تعديل مواقع الكاميرات في أماكن مناسبة، مع وضع رجل مرور في تلك المواقع، للتدخل السريع وحل المشكلات الطارئة، مشيرا إلى أهمية إضافة مسار جديد من جهة الوصلة الواقعة بين شركة الكهرباء حتى كوبري الميناء من الجهتين، بهدف تقليل حدة زحام الشاحنات الكبيرة.