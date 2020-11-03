شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة متنقلة لكشف عيوب الطرق والان نبدء بالتفاصيل

وجه أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، جميع الوكلاء ومسؤولي الإدارات ورؤساء البلديات، بضرورة مضاعفة أعداد الفرق الميدانية، لتنفيذ جولات وحملات مكثفة، وتطبيق البروتوكولات الصحية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد.

وأشار م. الجبير، خلال ترؤسه اجتماع الوكلاء ورؤساء البلديات، إلى ضرورة التركيز على العناصر الهامة، حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة، والتي تتماشى مع توجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وشدد على ضرورة بذل كافة الجهود، وحصر كافة الملاحظات البلدية، مع أخذ الاحترازات الوقائية، لافتًا إلى أهمية استغلال الوحدة المتنقلة الحديثة ذات التقنيات العالية التي تستخدمها الأمانة حاليا للكشف عن عيوب الطرق.

واستعرض مدير إدارة التشغيل والصيانة م. شافي الخالدي، إنجازات وخطط معالجة التشوه البصري للأمانة، التي تضمّنت منجزات وجهود الأمانة والبلديات في شهر أكتوبر الماضي، في معالجة مظاهر التشوه البصري.

وقدم رئيس بلدية محافظة بقيق م. فارس العريج، عرضا يُعنى بتوحيد الهوية البصرية لعلامات التعريف بمنشآت الأمانة، فيما استعرض رئيس بلدية محافظة رأس تنورة م. صالح القرني، مسار الدراجات ومضمار المشي بمحافظة رأس تنورة، والتي كانت من ضمن مقترحاتها إنشاء شبكة مسارات دراجات ضمن شوارع وأرصفة المحافظة، والتي ستكون على هيئة مسارات للدراجات الهوائية أو ضمن الشارع المخصص للسيارات كحارات الدراجات أو حارات مشتركة.