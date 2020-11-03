شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة ببرامج «التنمية الأهلية» في القطيف والان نبدء بالتفاصيل
ونوه الخالدي، خلال لقائه مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة نبيل الدوسري، يرافقه رئيس لجنة التنمية الأهلية بالقطيف صلاح الدعلوج وأعضاء اللجنة، أمس، بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد، بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة - أيدها الله - لتلك اللجان الأهلية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكد حرص صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، واهتمامهما ومساندتهما لما تقوم به اللجان من أنشطة، لدورها الهام في المجتمع.
وعبر المحافظ عن تهنئته ومباركته لأعضاء اللجنة على فوزهم بالعضوية، متمنيا لهم التوفيق.
من ناحيته، قدم الدعلوج نبذة مختصرة عن الأعضاء، وأعمال اللجنة، والخدمات التي تقدمها، وبرامجها ومشاريعها المجتمعية القائمة والمستقبلية.
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