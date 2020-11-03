شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد أهمية حماية الحقوق التجارية للأندية والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالتطورات التي شهدها القطاع الرياضي، في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة -يحفظها الله-.

وأشار سموه، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين المعين مؤخرًا، م. عبدالعزيز العفالق، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، إلى أن المنافسات السعودية في تطورٍ مستمر، وقادرة على المنافسة على المستوى العالمي.

وبين أهمية العمل على تسويق هذه المنافسات للشركات الراعية، واستقطاب المزيد من الرعاة، مؤكدًا أهمية العمل على تأهيل الكوادر البشرية للمساهمة في تطوير صناعة الرياضة، ونقلها لآفاقٍ أرحب، والتحول للمساهمة في تحقيق المستهدفات المرسومة للقطاع الرياضي.

وشدد على أهمية حماية الحقوق التجارية للأندية، وتعزيز قيمة علاماتها التجارية والتسويقية، متمنيًا سموه للعفالق ومنسوبي الرابطة التوفيق.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين م. عبدالعزيز العفالق، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر والمتواصل لأندية المنطقة، وحرصه على أن تكون دائماً عند التطلع، وتطوير قدراته، وأن تكون منافسة على مختلف المستويات.