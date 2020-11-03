شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: السلامة المرورية ركيزة أساسية لجودة الحياة والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية، أن السلامة المرورية ركيزة أساسية من ركائز جودة الحياة، وعنصر مهم في تحقيق التحول الوطني المنشود.

اهتمام القيادة

وأضاف سموه، خلال ترؤسه اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، من مكتبه بديوان الإمارة، أمس، عبر الاتصال المرئي، أن القيادة الرشيدة -أعزها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- استشعرت الضرر الذي ألحقته الحوادث المرورية بالإنسان والبنية التحتية، إضافة للخسائر البشرية والمادية التي تخلفها هذه الحوادث.

تعزيز الشراكة

ودعا سموه إلى تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات للمحافظة على ما تحقق من منجزات، ومواصلة العمل على ترسيخ قيمة السلامة المرورية لدى كافة مستخدمي الطريق، مع التركيز على فئة النشء كونهم يمثلون سائقي المستقبل.

طرق ملتزمة

وأوضح أن التحفيز جزء هام من منظومة رفع السلامة المرورية، وهو ما انتهجته جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي، التي جذبت شريحة واسعة من المسجلين من مختلف محافظات المنطقة الشرقية، وأكدت أن صناعة الوعي عمل يتطلب دراسة وفهما عميقا لطبيعة المجتمع وتطلعاته. متابعا: ما لمسناه من هذه المسابقة هو رغبة الجميع في الالتزام بالسياقة المثالية، وأن يكون عنوان طرق المنطقة الشرقية «طرق ملتزمة بتعليمات السلامة».

منظومة تكاملية

وأشار سموه إلى أهمية العمل على منظومة تكاملية من الحلول، تستشرف المستقبل، وتعمل على توقع التطورات الذي يشهدها قطاع النقل، وابتكار الحلول سواء الهندسية أو حلول الضبط والمراقبة، مع أهمية تكثيف وتطوير جهود التوعية، والعمل على ابتكار الحلول الوقائية، وإدماج التقنية في عملية إدارة الحركة المرورية، ومعالجة النقاط السوداء.

مواصلة الجهود

وأشاد سموه بما بذلته اللجنة خلال الفترة الماضية، واستفادتها من فترة جائحة كورونا في معالجة عدد من النقاط، وتسريع عمل بعض المبادرات، متمنيا سموه للجنة وأعضائها التوفيق، حاثا إياهم على مواصلة الجهود وبذل المزيد، والعمل بروح الفريق للحفاظ على ما تحقق من منجزات.

Advertisements

تعاون ومبادرات

من ناحيته، قدم أمين عام لجنة السلامة المرورية عبدالله الراجحي، إيجازا عن جهود اللجنة، شمل التعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية في عدد من المحاور، والتعريف بعدد من المبادرات التي عملت عليها اللجنة، ومنها تحسين زمن الاستجابة الإسعافية لمركبات الإسعاف عند التقاطعات المرورية المزدحمة في مدينة الدمام.

نظام تقني

وأضاف: إن اللجنة عملت مع الهيئة الملكية بالجبيل، للاستفادة من تجربة تطبيق نظام تقني متكامل وفعال، لتحسين زمن الاستجابة الإسعافية والذي يعطي الأولوية لمركبات الإسعاف بالمرور من الإشارات المرورية الضوئية المزدحمة، موضحا أنه سيتم تركيب 20 جهاز استقبال لاقط في 20 تقاطعا مروريا بمدينة الدمام، و15 جهاز إرسال في مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، ويتم التحكم بها عن بعد من قبل سائقي مركبات الإسعاف.

نقاط سوداء

وتناول الراجحي الجهود المبذولة في مجال السلامة المرورية بالمنطقة، ومنها معالجة النقاط السوداء، وحددت أمانة اللجنة 30 موقعا للنقاط السوداء بالمنطقة على الطرق الداخلية لحاضرة الدمام ومحافظتي الأحساء وحفر الباطن كمرحلة أولى، واقتراح الحلول الهندسية والضبطية للجهات المعنية، وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020م، أنجزت اللجنة معالجة 20 % من الحلول الهندسية و38 % من الحلول الضبطية.

زيارة وتقييم

وتقوم أمانة اللجنة في المرحلة الثانية بزيارة وتقييم لـ 34 موقعا جديدا للنقاط السوداء على الطرق الخارجية بالمنطقة، وسيتم رفع التقارير والحلول المقترحة للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم وذلك لتفادي تكرار الحوادث الجسيمة في تلك المواقع، وإدماج الحلول الضبطية والهندسية، مضيفا: إن سموه وجه بدراسة حركة الشاحنات داخل وخارج المدن، والعمل على تقديم الحلول التي تضمن سلامة حركة مستخدمي الطرق، وسائقي الشاحنات.

انخفاض معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة

المنطقة الأقل على مستوى المملكة في معدل الوفيات

إدماج التقنية في إدارة الحركة المرورية