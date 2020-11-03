شكرا لقرائتكم خبر عن حرمان المرأة من «الإرث» على طاولة «حقوق الإنسان» والان نبدء بالتفاصيل

ناقشت هيئة حقوق الإنسان أوجه حرمان المرأة من الإرث، والفئة الأكثر عرضة لانتهاك حقوقها بالإرث وأسباب تنازلهن عن إرثهن رغم حاجتهن له.

وتناولت الهيئة خلال حلقة نقاش مغلقة عقدتها أمس بعنوان «الإرث وحق المرأة الشرعي»، بمشاركة عدد من المتخصصين الشرعيين والقانونيين والاجتماعيين، الآلية المتبعة ووسائل الانتصاف حال حرمانها من إرثها الشرعي.

وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد أن الحلقة استهدفت الوقوف على حق المرأة في الإرث الشرعي وحمايته وتعزيز الوعي المجتمعي به، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تحول دون حصول على هذا الحق، والخروج بعدد من التوصيات والضوابط في هذا الشأن.

وبين أن الحلقة ناقشت أوجه حرمان المرأة من الإرث، والفئة الأكثر عرضة لانتهاك حقوقها بالإرث وأسباب تنازلهن عن إرثهن رغم حاجتهن له، والآلية المتبعة ووسائل الانتصاف حال حرمانها من إرثها الشرعي، مشيراً إلى أن محاور النقاش استعرضت دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا الموضوع.

وأكد د. العواد أن الهيئة تعمل على جميع ملفات حقوق الإنسان دون استثناء وتتبادل المشورة لمختلف وجهات النظر مع المتخصصين للخروج بنتائج من شأنها حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق الفئات الأكثر حاجة وهم: المرأة، والطفل والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن وغيرهم.