شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» يطهر أراضي اليمن من 1254 لغما حوثيا والان نبدء بالتفاصيل

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام»، من انتزاع 1,254 لغمًا، منها 9 ألغام مضادة للأفراد و105 ألغام مضادة للدبابات، و1,139 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر الماضي.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 195,271 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.