شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا الإعصار والان نبدء بالتفاصيل
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس الفلبيني في ضحايا الإعصار، وقال سمو ولي العهد: «بلغني نبأ الإعصار الذي ضرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيا ألا تروا أي مكروه».
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