شكرا لقرائتكم خبر عن 242 خيمة من مركز الملك سلمان لمتضرري سيول السودان والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة. وجرى أمس الأول توزيع 242 خيمة للمتضررين من السيول في حي النسيم بمحلية الفردوس بولاية شرق دارفور، استفاد منها 1452 شخصا.

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