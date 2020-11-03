شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» تتقدم 5 مراتب في تصنيف «QS» والان نبدء بالتفاصيل

تقدمت جامعة أم القرى 5 مراكز في تصنيف QS للجامعات العربية للعام 2021، وحازت المرتبة 17 من بين 160 جامعة عربية عقب تحقيقها المرتبة 22 في العام الماضي، وذلك في إطار سعي الجامعة لتعزيز تنافسيتها على النطاقين المحلي والعالمي وفق خطتها الإستراتيجية وأهدافها التنموية التي تتقاطع مع رؤية المملكة 2030. ويعد تصنيف QS للجامعات العربية أحد التصنيفات الإقليمية المهمة المرتبطة بتصنيف QS للجامعات العالمية وفق معايير تتضمن السمعة الأكاديمية، والسمعة لدى أرباب الأعمال، وجودة التعليم، وجودة المنتج البحثي والمعرفي للجامعة، ونسب أعضاء هيئة التدريس والطلاب الأجانب، مع مدى التأثير العالمي من خلال شبكة الإنترنت. مما يذكر أن أم القرى دخلت ضمن قائمة أفضل 500 جامعة عالمية في تصنيف QS البريطاني للجامعات العالمية للعام 2021، وحازت المرتبة 474، نظير جهود قطاعاتها في الاستثمار الأمثل لقدرات منسوبيها وطلبتها وتوجيهها في مسارات محددة تحقق من خلالها معايير الجودة الجامعية.

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