شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. ترقية 37 قاضيا بديوان المظالم والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاض من درجة «وكيل محكمة/أ» إلى درجة «رئيس محكمة/ب» وترقية عشرين قاضيا من درجة «قاضي/أ» إلى درجة «وكيل محكمة/ب» وترقية ستة عشر قاضيا من درجة «قاضي/ج» إلى درجة «قاضي/ب».
وأكد أن هذا الأمر الملكي الكريم وما سبقه من أوامر كريمة في هذا الشأن، تأتي تأكيدا لحرص القيادة الحكيمة على مرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه وظيفيا بالكوادر القضائية، لتقديم المزيد من البذل والوصول إلى تطلعات القيادة الرشيدة، والرؤى والتوجهات السامية.
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