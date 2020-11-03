شكرا لقرائتكم خبر عن تتبع حرارة ورطوبة الغذاء في المركبات إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

تُدشن الهيئة العامة للنقل اليوم عبر منصتها الإلكترونية «وصل»، خدمة تتبع وقياس درجة الحرارة والرطوبة في المركبات الناقلة للغذاء والدواء إضافة إلى المستودعات المرتبطة بها، وذلك برعاية وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء د. توفيق الربيعة ووزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل م. صالح الجاسر.

وأوضح المستشار لتطبيقات إنترنت الأشياء في الهيئة العامة للنقل د. رائد الصالحي، أن الخدمة تأتي نتاجًا للشراكة الناجحة بين الهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتتمثل في تفعيل نظامٍ إلكتروني دقيق لمتابعة ومراقبة درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في وسائل نقل الأغذية والأدوية والمنشآت ذات العلاقة بها، وذلك للإسهام في ضمان سلامة تلك المنتجات في إطار تطبيق أفضل المواصفات والمعايير العالمية في مجال إنترنت الأشياء، ورفع مستوى الالتزام باشتراطات النقل والتخزين.

وبيَّن أن النظام يأتي استكمالا لمشاريع إنترنت الأشياء في الهيئة العامة للنقل، التي تعد منصة «وصل» ذراعًا رئيسًا في نشر تطبيقاته، حيث بدأت الهيئة منذ العام 2017م في تتبع بيانات رحلات توجيه المركبات كافة، تلا ذلك مشروع تتبع الشاحنات وقياس أوزانها وتحديد سرعاتها، وذلك لتسخير التقنية بكل تطبيقاتها إلى جانب أحدث الممارسات في عالم النقل في إحداث تغيير إستراتيجي للقطاع اللوجيستي.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لتقنية المعلومات بالهيئة العامة للغذاء والدواء طلال السبيعي، إنه يُشترط على الجهة المقدمة لخدمة التتبع للمنشآت والشركات أن تكون مؤهلة من الهيئة العامة للنقل ومرخصة كمزود للخدمة، وأن تطبق جميع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنشآت العاملة في أنشطة نقل وتخزين الغذاء والدواء والأجهزة الطبية. وأفاد بأنه سيُطبق المشروع على مراحل تبدأ اختيارياً من مصانع ومستودعات الأدوية والأجهزة الطبية ومصانع ومستودعات الأغذية المبردة والمجمدة ووسائل النقل الخاصة بها، على أن تُلزم جميع المنشآت بذلك لتشمل تفعيلاً كاملا لمذكرة التفاهم التي وقّعتها «الغذاء والدواء» مع «الهيئة العامة للنقل» في وقت سابق، التي تهدف إلى تكامل أداء الهيئتين.