شكرا لقرائتكم خبر عن التعافي من كورونا يفوق الإصابات بـ 55 حالة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة أمس 436 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد مقابل 381 إصابة بزيادة 55 حالة في التعافي عن الإصابات خلال 24 ساعة.

وأعلنت الوزارة أمس أن عدد الحالات المؤكدة في المملكة بلغ «348037» إصابة، بينها «7928» حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 755 حالة حرجة، كما تم تسجيل 436 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى 334672 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 5437 حالة، بإضافة 17 وفاة جديدة «رحمهم الله جميعاً،» لافتةً الى إجراء «53819» فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون لأنه أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، مشددة على كل شخص عند خروجه من المنزل بأن يلبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد،، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم «920005937» والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏