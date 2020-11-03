شكرا لقرائتكم خبر أرامكو شريك معرفي استراتيجي لـ «موهبة» في المؤتمر العالمي الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك أرامكو السعودية في المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع «تخيل المستقبل»، الذي سيقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يومي 8 و9 نوفمبر الحالي، وتنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

ويعد المؤتمر الذي تقرر أن يقام كل عامين، رسالة من المملكة للعالم، وفيه استشراف للمستقبل، وتعزيز للريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة، وتأكيد مقدرة الموهوبين والمبدعين على صنع العالم الافتراضي وتوظيفه بكفاءة.

وتمتد مسيرة الشراكة بين «موهبة» وأرامكو السعودية لما يزيد على 18 عاما، حيث بدأت منذ تأسيس «موهبة» واستمرت حتى اليوم، وتنوعت ما بين رعايات من جانب أرامكو السعودية لبرامج «موهبة» الإثرائية الأكاديمية، والبحثية، ودعم ابتعاث الطلبة الموهوبين إلى الجامعات المرموقة.

وتجسد العلاقات الناجحة بين الجانبين شمولية الشراكة الناجحة بين مؤسسات الوطن الرائدة، ولا سيما أن أرامكو لها دور في النجاحات والإنجازات التي حققتها «موهبة» على مدار مسيرتها التي امتدت لأكثر من 20 عاما.

يذكر أن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» افتتحت أمس الأول الموقع الالكتروني وبدء عمليات التسجيل الالكتروني لحضور المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع «تخيل المستقبل» على الموقع الالكتروني: https://mawhiba.sa/gcgc.