اخبار السعوديه

24 مخالفة عدم تقيد بالتدابير الصحية في الشرقية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر 24 مخالفة عدم تقيد بالتدابير الصحية في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - حررت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول 31 مخالفة، منها 24 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس (كوفيد 19)، و7 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 834 جولة رقابية وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، لمتابعة تطبيقها والتزامها بالأنظمة والبروتوكولات الصحية والبلدية التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والاشتراطات والتدابير الصحية والاحترازات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وعملت على غسل وتعقيم وتطهير 768 موقعا، باستخدام 153182 لترا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 477 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7428 طنا من النفايات، وأزالت 4044 م3 من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9410 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

كما استقبل مركز البلاغات (940) خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الماضي 2854 بلاغا عن أعطال الإنارة والنظافة العامة والمباني والاستثمار والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة والحدائق والأسواق، بينما تلقى المركز خلال نفس الفترة 118 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة تمثلت في عدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، والنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة، ووجود زحام داخل المنشأة، والإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 24 مخالفة عدم تقيد بالتدابير الصحية في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا