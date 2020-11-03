شكرا لقرائتكم خبر نظام تقني لمراقبة حرارة ورطوبة الأغذية والأدوية في مركبات النقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق اليوم عبر المنصة الالكترونية للهيئة العامة للنقل (وصل) خدمة تتبع وقياس درجة الحرارة والرطوبة في المركبات الناقلة للغذاء والدواء إضافة إلى المستودعات المرتبطة بها، وذلك برعاية وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق الربيعة ووزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر.

وأوضح المستشار لتطبيقات انترنت الأشياء في الهيئة الدكتور رائد الصالحي أن الخدمة تأتي نتاجا للشراكة الناجحة بين النقل وهيئة الغذاء والدواء، وتتمثل في تفعيل نظام الكتروني دقيق لمتابعة ومراقبة درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في وسائل نقل الأغذية والأدوية والمنشآت ذات العلاقة بها، وذلك للإسهام في ضمان سلامة تلك المنتجات في إطار تطبيق أفضل المواصفات والمعايير العالمية في مجال انترنت الأشياء، ورفع مستوى الالتزام باشتراطات النقل والتخزين.

وبين أن النظام يأتي استكمالا لمشاريع انترنت الأشياء في هيئة النقل التي تعد منصة (وصل) ذراعا رئيسا في نشر تطبيقاته، حيث بدأت منذ العام 2017م في تتبع بيانات رحلات توجيه المركبات كافة، تلا ذلك مشروع تتبع الشاحنات وقياس أوزانها وتحديد سرعاتها، وذلك لتسخير التقنية بكافة تطبيقاتها إلى جانب أحدث الممارسات في عالم النقل في إحداث تغيير استراتيجي للقطاع اللوجستي.

من جانبه عد المدير التنفيذي لتقنية المعلومات بهيئة الغذاء والدواء طلال السبيعي خدمة مراقبة حرارة ورطوبة المنتجات المهمة، كالأغذية والأدوية التي تتصل بصحة المستهلك، أمرا ضروريا للمحافظة على جودة وسلامة المنتجات، ويأتي هذا التعاون والشراكة بين (الغذاء والدواء) وهيئة النقل ليجسد أهمية وحرص الهيئتين على الارتقاء بالخدمات اللوجستية وعمليات النقل والتخزين للمواد والمنتجات الأكثر أهمية وحساسية بالأجواء المناخية والظروف المحيطة.

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وأشار إلى أنه يشترط على الجهة المقدمة لخدمة التتبع للمنشآت والشركات أن تكون مؤهلة من الهيئة العامة للنقل ومرخصة كمزود للخدمة، وأن تطبق جميع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنشآت العاملة في أنشطة نقل وتخزين الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.

عن المشروع:

- سيطبق على مراحل تبدأ اختياريا من